MESLEKİ ATÖLYE BİNAMIZIN İNŞAATI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Aslantaş yaptığı açıklamada bu ziyaret, atölye binasının inşaat sürecinin mevcut durumunu gözlemlemek ve yapılan çalışmaları yerinde görmek adına son derece önemli bir fırsat sunmaktadır. Meslek atölye binamız, iş gücü yetiştirme ve mesleki eğitim alanındaki stratejik hedeflerimizi somut bir şekilde hayata geçirme yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir. Bu atölye binasının tamamlanması hem gençlerimiz hem de istihdam piyasası için çok büyük bir fırsat yaratacaktır. Ziyaret sırasında, deprem yönetmeliğine göre yapılan inşaatın hızla ilerlediği ve eğitim amaçlı kullanılacak alanların yerleşim planlarının titizlikle gözden geçirildiği gözlemlendi. Ayrıca, her bir eğitim alanının ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi ve ergonomik tasarımın sağlanması adına yapılan planlamalar detaylı bir biçimde ele alındı.





Bu yatırımlar, bölgenin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak ve istihdam oranlarını artıracaktır. Bunun yanı sıra, binamızın sunduğu eğitim olanakları sadece öğrencilerle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda iş arayan gençler ile iş dünyasında çalışan profesyonellerin de becerilerini geliştirebileceği çeşitli kurs ve seminerler için de mekanlar sağlanacaktır. Ziyaret sırasında, bu ek eğitim fırsatlarının iş gücü piyasası için ne denli faydalı olacağı ve bölgedeki iş gücü talepleri ile uyumlu şekilde nasıl şekillendirileceği hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Ziyaretin ardından yapılan görüşmelerde, meslek atölye binamızın eğitim kapasitesinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yeni fikirler gündeme geldi. Özellikle, yerel işletmelerle iş birliği yaparak pratik eğitim süreçlerinin daha da güçlendirilmesi, öğrencilerin gerçek dünya tecrübeleriyle donanmasını sağlayacaktır. Bu tür iş birliği, hem öğrencilerin mesleki becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak hem de işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacaktır. Atölye binamızın tamamlanmasının ardından, bölgedeki gençlerimizin daha nitelikli eğitim alarak iş gücü piyasasında daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak. Bu yatırımlar, sadece bireyler için değil, aynı zamanda bölgedeki sanayi ve ticaret sektörünün gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır. Binamız, iş gücü potansiyelini artıracak ve yeni istihdam olanakları sağlayacak; bununla birlikte, bölgedeki ekonomik kalkınmanın hızlanmasına ve iş dünyamızın daha rekabetçi bir seviyeye ulaşmasına zemin hazırlayacaktır. Meslek atölyemizin yapımı hızla devam etmekte olup, her geçen gün artan ilgi ve destekle birlikte, projenin tamamlanması ile birlikte iş dünyasına ve topluma büyük katkılar sunulacağına olan inancımızı yineledik. Bu projeye katkı sağlayan tüm yetkililere, çalışanlara ve destek veren kurumlara teşekkür eder, meslek atölyemizin bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.



Ziyaretin en önemli yönlerinden biri de, meslek atölyesi binasının sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda bölgedeki ekonomik kalkınmayı destekleyecek bir merkez olma potansiyeline sahip olmasıdır. Eğitim alanları, iş gücü eğitimi ve mesleki gelişim için modern ekipmanlarla donatılacak; bu sayede gençlerimiz, ihtiyaç duydukları becerileri ve bilgileri en verimli şekilde edinme şansına sahip olacaklardır.Bu yatırımlar, bölgenin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak ve istihdam oranlarını artıracaktır. Bunun yanı sıra, binamızın sunduğu eğitim olanakları sadece öğrencilerle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda iş arayan gençler ile iş dünyasında çalışan profesyonellerin de becerilerini geliştirebileceği çeşitli kurs ve seminerler için de mekanlar sağlanacaktır. Ziyaret sırasında, bu ek eğitim fırsatlarının iş gücü piyasası için ne denli faydalı olacağı ve bölgedeki iş gücü talepleri ile uyumlu şekilde nasıl şekillendirileceği hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Ziyaretin ardından yapılan görüşmelerde, meslek atölye binamızın eğitim kapasitesinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yeni fikirler gündeme geldi. Özellikle, yerel işletmelerle iş birliği yaparak pratik eğitim süreçlerinin daha da güçlendirilmesi, öğrencilerin gerçek dünya tecrübeleriyle donanmasını sağlayacaktır. Bu tür iş birliği, hem öğrencilerin mesleki becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak hem de işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacaktır. Atölye binamızın tamamlanmasının ardından, bölgedeki gençlerimizin daha nitelikli eğitim alarak iş gücü piyasasında daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak. Bu yatırımlar, sadece bireyler için değil, aynı zamanda bölgedeki sanayi ve ticaret sektörünün gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır. Binamız, iş gücü potansiyelini artıracak ve yeni istihdam olanakları sağlayacak; bununla birlikte, bölgedeki ekonomik kalkınmanın hızlanmasına ve iş dünyamızın daha rekabetçi bir seviyeye ulaşmasına zemin hazırlayacaktır. Meslek atölyemizin yapımı hızla devam etmekte olup, her geçen gün artan ilgi ve destekle birlikte, projenin tamamlanması ile birlikte iş dünyasına ve topluma büyük katkılar sunulacağına olan inancımızı yineledik. Bu projeye katkı sağlayan tüm yetkililere, çalışanlara ve destek veren kurumlara teşekkür eder, meslek atölyemizin bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.