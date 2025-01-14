Milli Sporcu Emre’nin Adı Gebze’de Yaşatılacak

HATIRASINI YAŞATACAĞIZ
Merhum sporcu Emre Yazgan’ın adının yaşatılacağı ağaçlandırma alanındaki fidan dikme töreninde açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gencecik yaşta çığ felaketinde hayatını kaybeden Emre evladımızın hatırasını yaşatmak üzere fidanlarımızı dikiyoruz. Ailesi ve sevenleriyle hepimiz buradayız. Mekanı cennet olsun kardeşimizin. Ruhu şad olsun. Hatıraları, dostlarıyla, ailesiyle yaşayacak. Emre evladımıza Rabbimizden rahmet, ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
YAZGAN AİLESİ DE KATILDI
Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı açıklamada, merhum sporcu Emre Yazgan’a Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi. Açıklamaların ardından Kaymakam Özyiğit, Başkan Büyükgöz; Yazgan ailesi fertleri ve protokol ile birlikte fidan Milli Sporcu Emre Yazgan’ın adının yaşatılacağı alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.