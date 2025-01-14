Milli Sporcu Emre’nin Adı Gebze’de Yaşatılacak

Çığ felaketinde vefat eden Judo Milli Takımı sporcusu Gebzeli Emre Yazgan’ın adının yaşatılacağı ağaçlandırma alanındaki fidan dikimine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Yazgan ailesinin fertleri katıldı

Milli sporcunun adı Gebze’de yaşatılacak. Erzurum Palandöken’de yaşanan çığ felaketinde vefat eden Judo Milli Takımı sporcusu Gebzeli Emre Yazgan’ın adı, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ağaçlandırma alanında yaşatılacak. Kirazpınar’daki 23 Nisan Bilim Sanat Merkezi bahçesindeki ağaçlandırma törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, merhum sporcu Emre’nin ikiz kardeşi Yunus, anne ve babası katıldı.

HATIRASINI YAŞATACAĞIZ

Merhum sporcu Emre Yazgan’ın adının yaşatılacağı ağaçlandırma alanındaki fidan dikme töreninde açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gencecik yaşta çığ felaketinde hayatını kaybeden Emre evladımızın hatırasını yaşatmak üzere fidanlarımızı dikiyoruz. Ailesi ve sevenleriyle hepimiz buradayız. Mekanı cennet olsun kardeşimizin. Ruhu şad olsun. Hatıraları, dostlarıyla, ailesiyle yaşayacak. Emre evladımıza Rabbimizden rahmet, ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

YAZGAN AİLESİ DE KATILDI

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı açıklamada, merhum sporcu Emre Yazgan’a Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi. Açıklamaların ardından Kaymakam Özyiğit, Başkan Büyükgöz; Yazgan ailesi fertleri ve protokol ile birlikte fidan Milli Sporcu Emre Yazgan’ın adının yaşatılacağı alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.