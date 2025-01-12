Muğla’daki O Yapılar Koruma Altında: Çivi Bile Çakılamıyor, Sizleri O Yıllara Götürüyor, İnsanlarla Sohbet Ediyormuş Hissi Yaratıyor

Doğa, tarih ve kültür bakımından eşi benzeri görülmemiş bir hazineye sahip olan Muğla’da, özgün mimariye sahip birçok yapı bulunuyor. Yüzyıllardır korunan, nesilden nesile aktarılan o yapılar, içinde birçok hikayeyi barındırıyor. Tarihi binalar kendine özgü kokularıyla sizleri o yıllara götürüyor, insanlarla sohbet ediyormuş hissi yaratıyor. Özellikle Muğla Menteşe’de bulunan 4 yapı bunlar arasında öne çıkıyor. Kendine özgü mimarisiyle görenleri büyüleyen bu yapıların hikayeleri de oldukça ilginç.

Muğla, doğa, tarih ve kültür bakımından eşi benzeri görülmemiş bir hazineye sahip. Yüzyıllardır ayakta kalan ve nesilden nesile aktarılan yapılar, hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bugün kültür turizminin gözde adreslerinden biri haline geliyor. Muğla haber kaynaklarına göre, bu yapılar sadece estetik açıdan değil, her birinin içinde barındırdığı ilginç hikayelerle de dikkat çekiyor. Özellikle Muğla Menteşe’de bulunan 4 tarihi yapı, özgün mimarileriyle hem görenleri büyülüyor hem de çevresindekilere örnek oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Hizmet Binası

Muğla’nın özgün yapılarından biri olan Muğla Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, 1867 yılında Osmanlı döneminde, Menteşe Livası'nın hükümet konağı olarak inşa edildi. O dönemin jandarma komutanı Şamlı Binbaşı Hüseyin Bey'in çizdiği plana göre yapılan bina, Şam’daki bir konaktan esinlenerek yapıldığı belirtiliyor. 1889 yılında Muğla Mutasarrıfı Cafer Paşa tarafından eklenen ikinci katı yapılan bina, yıllar içinde valilik ve adliye binası olarak hizmet verdi. Tarihi yapı, 2003 yılında, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere alındı.

Belediye Kültür Evi

Kentin bir başka tarihi yapısı olan Belediye Kültür Evi ise 1800’lü yıllara uzanan geçmişiyle, hem Türk hem de Rum mimarisinin izlerini taşıyan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şerefliler Ailesi'ne ait olan bu yapı, 2003 yılında yapılan restorasyonla kültürel etkinliklerin düzenlendiği, yöresel kıyafetlerin ve eşyaların sergilendiği bir mekâna dönüştü. Muğla haber detaylarına göre, bu yapı hem yerel halk hem de turistler için cazibe merkezi konumunda.

Özbekler Evi

Muğla'nın geleneksel evlerinden biri olan Özbekler Evi, 225 yıllık geçmişiyle tarihi bir değeri barındırıyor. Yapının restorasyonu sırasında, taş duvarlar ve ahşap malzeme ortaya çıkarıldı, iç mekanlar özgün haline kavuşturuldu. 2005 yılında tamamlanan restorasyon sonrası halkın ziyaretine açılan bu ev, en iyi korunmuş yapılar arasında yer alıyor.

Hacıkadı Evi

Hacıkadı Evi, 1875-1880 yılları arasında inşa edilerek Muğla'nın ilk belediye başkanı Hacıkadı Süleyman Efendi ve ailesi için yapıldı. 2004'te yapılan basit onarımlar ve restorasyonla, 2005 yılında yeniden hizmet vermeye başladı. Ayrıca, aynı aile tarafından yaptırılan tarihi saatli kule ve eski adıyla Memleket Hastanesi de bu bölgede önemli birer tarihî simge olarak duruyor.

Muğla, bu eşsiz yapılarıyla sadece bir kent değil, tarih, kültür ve sanatla yoğrulmuş bir açık hava müzesine dönüşmüş durumda. Muğla haber gündeminde sıkça yer alan bu yapılar, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için büyük birer kültürel değer teşkil ediyor.