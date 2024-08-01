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Öğrenciler buluşacak

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, Ağustos ayı atölyeleri ile yine bilim sevdalısı gençlere hizmet vermeye devam edecek. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Çocuk Üniversitesi binasında yer alan merkez, Ağustos ayının ilk haftasında 6 farklı kategoride öğrencilerle buluşacak.

Öğrenciler buluşacak

01 Ağustos 2024 Perşembe 19:23



 Düzce Belediyesi Bilim Merkezi Ağustos ayı atölyelerinin tarihleri ve detayları belli oldu. Yaş grubu ve ilgi alanlarına göre tamamen ücretsiz olarak düzenlenen ve haftalık oluşturulacak derslerle her seans için belirli kontenjanların oluşturulduğu atölyeler şu şekilde; 
Matematik atölyesi; 5-6 Ağustos tarihlerinde, 10.30-11.30 saatleri arası 9-10 yaş. 
Tasarım atölyesi; 6-7 Ağustos tarihlerinde 11.30-12.30 saatleri arası ‘hama boncuğu tasarımı’ etkinliği 9-12 yaş. 
Temel bilimler atölyesi; 5 Ağustos tarihlerinde 10.00-11.00 saatleri arası ‘sen hiç hücre gördün mü?’ adı altında 7-9 yaş. 6 Ağustos tarihlerinde 10.00-11.00 saatleri arası ‘sen hiç hücre gördün mü?’ adı altında 9-14 yaş 
Robotik ve kodlama atölyesi; 7-8 Ağustos tarihlerinde 10.30-11.30 saatleri arası 9-12 yaş. 
Uzay ve havacılık atölyesi; 5 Ağustos pazartesi (7-9 yaş). 11.00-11.45 saatleri arası  
 Keşif atölyesi; 6 ve 8 Ağustos tarihlerinde saat 10.30 – 11.30 saatleri arasında ‘sanat etkinliği’ adı altında 5-6 yaş grubuna yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. 
                                  


İHA
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