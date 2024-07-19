Öğrencilerin el emeği ürünleri Gazze için sergilendi

Gebze'de öğrenciler tarafından yapılan el emeği ürünler, gelirleri Gazze'ye gönderilmek üzere sergilendi.

Gebze Belediyesi, Güzide Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen Gazze temalı yılsonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, "Gazze’yi hem günlük hayatımızdan aklımızdan çıkartmamamız hem de boykota devam etmemiz gerekiyor. Bu anlamlı sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gelir Gazze'ye bağışlanacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Gazze temalı sergimizin en önemli özelliği tüm ürünlerinin gelirlerinin Gazze’ye yardım olarak gönderilecek olmasıdır. Özverili çalışmalarından ve Filistin meselesine sahip çıkmalarından ötürü gençlerimiz ile öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Bu çalışmalar geleceğimiz açısından önemli duruş olarak karşımıza çıkıyor. Vicdanla yetişen nesillerimiz, ülkemizin nereye doğru gideceğinin yol haritasını belirleyecektir. Bu işe yüreğini veren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. Sergi açılışına Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kamil Demir, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

İHA