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Öğrencilerin gözünden Büyük Zafer: SGM’nin yarışmasında en güzel resimler belli oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ temalı ödüllü resim yarışmasının kazananları belli oldu. Kazananlara ödülleri 30 Ağustos Cuma Günü Ofis Sanat Merkezinde (OSM) verilecek.

Öğrencilerin gözünden Büyük Zafer: SGM'nin yarışmasında en güzel resimler belli oldu

29 Ağustos 2024 Perşembe 19:02


  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) hobi kurslarının yanında farklı etkinlikler de düzenleyerek öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine katkı sağlıyor. 7-14 yaş öğrencilerin eğitim gördüğü SGM, yeni bir etkinliğe imza atarak “30 Ağustos Zafer Bayramı” temalı bir resim yarışması düzenledi. Birbirinden güzel resimlerin yapıldığı yarışmada ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenciler en güzel çalışmayı ortaya çıkardı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan komisyon onayından geçen resim yarışmasında İlköğretim kategorisinde ‘Korkusuz’ resmiyle Feyza Recepoğlu birinci oldu. ‘Beyaz Rüya’ resmiyle İlayda Yardımcı ikinci, ‘Zafer Bayramı’ resmiyle Maira Tuana Azaklı üçüncü oldu. 
  Ortaokul kategorisinde ise ‘Yıldızlı Gece’ resmiyle Yağmur Güler birinci, ‘Seyit Onbaşı’ resmiyle Eliz Beren Sakarya ikinci, ‘Kasımpatı’ resmiyle Tuana Yılmaz üçüncü oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye de kablosuz kulaklık Ofis Sanat Merkezinde (OSM) hediye edilecek. 
                                    


İHA
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