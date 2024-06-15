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Ömeroğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ömeroğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

15 Haziran 2024 Cumartesi 22:51



Başkan Ömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili hemşerilerim, Kurban Bayramı'nı kutlamanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu mübarek günlerde, bizleri bir araya getiren, kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın önemini bizlere hatırlatmaktadır. Bu bayramda da, milletimizin gönül zenginliği ve yardımlaşma duygusuyla hareket ederek, kurban etlerimizi ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, aziz milletimizin, tüm İslam aleminin ve kıymetli Dilovalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Başkan Ömeroğlu tüm Dilovalıları Bayramın 2. Günü Saat 11:00 Kültür Merkezinde yapılacak Kent Bayramlaşmasına davet etti

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