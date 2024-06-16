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Ormanya Bayramda Ziyaretçilerini Bekliyor

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya, bayram tatili hazırlıklarını özenle tamamladı. Tatil boyunca doğaseverleri ağırlayacak olan Ormanya'da kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının yanı sıra hayvanların titizlikle gerçekleştirilen bakımları da tamamlandı.

Ormanya Bayramda Ziyaretçilerini Bekliyor

16 Haziran 2024 Pazar 18:01

 Bayram tatili boyunca doğaseverlerin uğrak noktası olacak Ormanya, 2 bin dönüm üzerine kurulu ormanlık alanıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Büyük ilgi görmesi beklenen Ormanya'da; çocukların hayvanlarla iç içe vakit geçirebileceği hayvan çiftliği, kızıl geyik, ceylan ve karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında gözlemlenebilecek yaban yaşam alanı bulunuyor. Ormanya, doğa tutkunları için birbirinden farklı aktiviteler de sunuyor. 
 Ormanya’nın değerine değer katan projesi Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi, bayramda çocukları kitaplar ile buluşturacak. Toplamda 24 kitaplığın bulunduğu ve 2 bini aşkın kitabın yer aldığı Orman Kütüphanesinde; doğa yayınlarından turizm yayınlarına, tarih yayınlarından dünya Klasiklerine varana kadar birçok kitabı bünyesinde barındırıyor. 
 9 günlük bayram tatili boyunca çocukları da unutmayan Ormanya, at biniş eğitimleri için hazırlıklara başladı. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği eğitim 6-15 yaş arası çocukları kapsayacak. 
                                     


İHA
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