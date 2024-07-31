GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel bireyler yaz kampında unutulmaz anlar yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrencileri ve ailelerini yaz kampında buluşturdu.

Özel bireyler yaz kampında unutulmaz anlar yaşadı

31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:45


 

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yürütürken, bir yandan da bireylerin ve ailelerin motivasyonlarını sağlamayı amaçlıyor. Büyükşehir, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler ile ailelerinden oluşan yaklaşık 200 kişiye yönelik kamp düzenledi. Kampta öğrenciler aileleriyle birlikte gündüzleri parkurlarda yürüyüş yaparken, öğlen saatlerinde ise havuz ve hamamda vakit geçirdi. Akşam programlarında da özel bireylerinde çok sevdiği canlı müzik ile eğlenceli anlar yaşandı. 
  Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırarak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen kampta eğlenceli sosyal faaliyetlerin yanı sıra eğitim faaliyetlerinde de bulunuldu. Ayrıca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konulu eğitim verildi. Kamp süresince eğitim ve eğlenceli aktiviteler ile özel bireyler ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı. Büyükşehir diyetisyeni tarafından engel gruplarının sağlık alanında karşılaştığı problemler ve problemlerin çözüm önerileri hakkında bilgiler verildi. Bedensel, görme, işitme, zihinsel, down sendromu, otizm, ruhsal engel gruplarına yönelik gerçekleşen eğitimde bireylerin beslenmesinde ailelerin önemi üzerinde duruldu. 
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de yüzlerce kişi Heniyye için toplandı Kocaeli'de yüzlerce kişi Heniyye için toplandı
Uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı Uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
Başiskele’ye yeni bir sosyal alan daha Başiskele’ye yeni bir sosyal alan daha
Özel bireyler kampüse kavuşacak Özel bireyler kampüse kavuşacak
1,5 metreden düşen bebek ağır yaralandı 1,5 metreden düşen bebek ağır yaralandı
Bahçede ki yangın eve sıçramadan söndürüldü Bahçede ki yangın eve sıçramadan söndürüldü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de yüzlerce kişi Heniyye için toplandı
Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

Haberi Oku