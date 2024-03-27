Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği Başkanı KILIÇ oldu

Fikir dünyasına dair düşünceleri ile birbirinden değerli ilim adamlarını buluşturarak ülkenin gündemine dair konularda söyleşi ve münazaralar yapan ve Kent ülke ve Dünya gündemine dair Fikirler üretme ve uygulama hedefiyle 2008 yılında kurulan Kocaeli Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği 7. Olağan Kongresi’ni Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sivil Toplum Merkezi’nde önceki gün gerçekleştirdi.

2021 yılından bu yana dernek Başkanlığını yürüten ve tekrar aday olmayan Savaş Akpolat Başkanlığı Ayhan Kılıç’a devretti.Tek adaylı seçimde başkanın yanı sıra yönetimde de güncellemeler oldu. Yeni Başkan KILIÇ görevi teslim alırken “Bu bir bayrak teslimidir. Kentimizin kültür ve dinamizmine katkı sunmak üzere kurulmuş olan Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği’nin 7. Başkanı olarak görev almanın onurunu taşıyorum.

Öncelikle Kuruluşumuzdan bu yana görev yapmış tüm değerli Başkanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın yaptığı etkili çalışmaları bundan sonra da aynı özveriyle sürdürmeye devam edeceğiz.

Özellikle Son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşarak toplum ve siyaset üzerinde etkinliğini arttıran ThinkTank yani Düşünce Kuruluşları önce kendi bünyesinde gelişimini sağlamak daha sonra da toplumun sosyal kültürel ve siyasi alanda ihtiyaç duyduğu konularda fikir beyan ederek önemli bir rol üstlenmektedir.

Bizlerde Pusula ile adından da anlaşılacağı üzere Milli ve manevi değerlerimiz ışığında günün konjonktürüne bağlı, kendimize ve Kentimize değer katarak topluma yön gösteren bir kuruluş olarak görev yapmaktayız.

Bu anlamda Sivil toplum kuruluşları olarak çok şanslı bir kentte görevimizi ifa ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Tahir Büyükakın’ın sivil toplum kuruluşlarına verdiği büyük destek ile çalışmalarımızı daha aktif ve etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu vesile ile tüm koşullarda yanımızda olan değerli Büyüğümüz Başkan Büyükakın’a da Şükranlarımı sunuyorum. ”dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’ın yanı sıra Ak Parti eski il Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Şehrin birçok önemli isimlerinden oluşan dernek üyeleri katıldı

Ayhan Kılıç kimdir?

1975 Erzurum doğumlu. 1980 yılından beri Kocaeli’de yaşıyor. Yüksek öğrenimi Kocaeli Üniversitesi işletme bölümünde tamamladı. Gebze Teknik Üniversitesinde “Kocaeli Yerel seçimlerinde Hemşeri Derneklerinin Etkisi ” üzerine Yüksek Lisans yaptı. Yaklaşık 20 yıldır İSU Genel Müdürlüğünde İşçi/Yönetici olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk Babası.