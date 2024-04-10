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“Ramazan Bayramı, Müslümanlığın bir nişanesidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı mesajla Müslüman aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

'Ramazan Bayramı, Müslümanlığın bir nişanesidir”

10 Nisan 2024 Çarşamba 11:10

 Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda, Ramazan Bayramı’nın Müslümanların bir nişanesi olduğunu ifade ederek” Ramazan Bayramı, aç yatanları, evsiz olanları, sokakta üşüyenleri, annesiz ve babasız kalanları, vatanında vatansız yaşayanları hatırlama günüdür. Ramazan Bayramı, kalplerin onarıldığı, küskünlüklerin terk edildiği, kardeşçe yaşanılan günlerdir.” dedi.

Bayramların bizi biz yapan değerleri öne çıkardığını mesajında belirten başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti “Bayramlar aynı zamanda sosyal yardımlaşma duygularımızın zirve yaptığı günlerdir. Bu günlerde muhtaçları unutmamalı, öksüz ve yetimlerin gönüllerini bir şekilde almalıyız. Aile büyüklerimizi, gazilerimizi, hastalarımızı, huzurevindeki yaşlı ve engellilerimizi, yetiştirme yurdundaki çocuklarımızı ziyaret etmeyi ve onları sevindirmeyi ihmal etmemeliyiz. 

Değerli hemşerilerim bu bayramda da bazılarımız yine memleketlerine gidecekler, yollara düşeceklerdir. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Kocaeli’de yaşamını sürdüren hemşerilerime bayram boyunca trafikte çok dikkatli olmalarını ve asla kural ihlalinde bulunmamalarını tavsiye ederim. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafikte çok daha hassasiyet göstermelerini rica ediyorum.

Yine ramazan boyunca olduğu gibi bayram sırasında Kocaeli’de her türlü tedbiri aldık. Hemşerilerim bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilirler.Bayram süresince görevi başında olacak güvenlik, sağlık, zabıta ve itfaiye personeli başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kocaelili hemşerilerim müsterih olsunlar, Bayram boyunca tüm personelimiz her tür sorun karşısında yanlarında olacaktır.

Ramazan bayramınızı kutlar, bu müjdeli günlerin hürmetine kirli hesaplarla kurulan menfaatler dünyasından uzak, savaşların sona erdiği, insanlığın huzur ve refah içinde yaşadığı temiz bir dünyayı Rabbimden niyaz ederim”

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