Rekor seviyede hastaya bakıldı

Nüfusu 400 binden fazla olan Düzce'de 2024 yılı ilk altı ayında 2 milyon 360 binden fazla hasta doktora başvurdu.

Düzce'de sağlık sektöründeki gelişmeler vatandaşların doktora başvuru sayılarına da yansıdı. Çevre illerden gelen hastalar ile birlikte 2024 yılında 409 bin nüfuslu şehirde, 6 ayda 2 milyon 360 bine yakın hasta Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlara başvuru yaptı. Yılın ilk yarısında hastanelerde 998 bin hastaya, aile hekimliği birimlerinde ise 1 milyon 362 bin hastaya hizmet sunuldu. Hastaneye başvuran hastaların 311 binine acil, 542 binine ayaktan (poliklinik) hizmet verildi. Aile hekimliği birimlerinde 636 bin muayene gerçekleştirildi.

Kadın doğum acil ve çocuk acil hizmetleri

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binası revizyonu ile yapılandırılan kadın doğum acil servisinde 4 bin 513, çocuk acil servisinde 27 bin 238 acil muayene hizmeti gerçekleştirildi. Erişkin, Çocuk ve Kadın Doğum olarak ayrı alanlarda yapılandırılan acil sağlık hizmeti sunumu ile acil servislerinde bekleme süreleri azaldı. Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi ve İlçe Devlet Hastaneleri acil servislerinde de yaklaşık 150 bin hasta hizmet aldı. İlçe Devlet Hastanelerinin laboratuvar alt yapıları güçlendirildi.

17 bin ameliyat gerçekleştirildi

Sağlık tesislerimizde yenilenen tıbbi cihaz ve ekipmanlarla birlikte artan hekim sayısı ile her geçen gün daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmakta. Düzce'de Endokrin, Nefroloji, Romatoloji, Hemotoloji, Onkoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Psikiyatri alanlarında özellikli branş hekimleri hizmet sunmakta, İlçe Devlet Hastanelerinde ise uzman hekim sayısı artmakta.

Hastanelerde 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 10 bin hasta yatarak tedavi hizmeti alırken 17 bin ameliyat, 3 bin 344 endoskopik işlem, 292 bin radyolojik görüntüleme işlemi yapıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde Nükleer Tıp Merkezi yapılandırıldı.

İHA