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Sağlık Müdürlüğünden temel ilk yardım eğitimi

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından erişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteği, ilk ve acil yardımlar, acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler ve acil taşıma teknikeri konusunda eğitim verdi.

Sağlık Müdürlüğünden temel ilk yardım eğitimi

24 Temmuz 2024 Çarşamba 10:30


 Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda AFAD, İHH, ANDA, UKSAR Gönüllüleri ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası personellerine 'temel ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.  Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonunda Başhekimlikte görevli eğitmenlerce düzenlenen eğitimde; katılımcılara erişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteği, ilk ve acil yardımlar, acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler ve acil taşıma teknikeri konuları hem teorik hem de pratik olarak uygulamalı bir şekilde aktarıldı. 
                                       


İHA
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