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Sağlık tesislerine inceleme

DÜZCE Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, fizik tedavi hastanesi olarak hizmet veren ve geçtiğimiz yılsonu Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak ta hizmet vermeye başlayan Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sağlık tesislerine inceleme

11 Temmuz 2024 Perşembe 13:06

Düzce’de sağlık alanında her geçen gün yapılan yatırımlarla hizmet kalitesini arttırılıyor. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Hümeyra Bayram Akcan ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasında hizmet veren Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Reşat Hamurcu, hastane hizmetlerinin mevcut durumu, yapılan planlamalar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.  
 Çocuk Acil Servisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinik hizmet alanı ile servislerini ziyaret eden sağlık yetkilileri personeller ile bir süre sohbet gerçekleştirerek personellere kolaylıklar diledi. 
 Akabinde hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret eden Dr. Yılmaz, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.  
                                


İHA
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