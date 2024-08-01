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Sağlıkçılar yangına yangın tüpü ile müdahale etti

Sağlık personeline yangın tatbikatı

Sağlıkçılar yangına yangın tüpü ile müdahale etti

01 Ağustos 2024 Perşembe 19:19


  
Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelerde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) eğitimleri kapsamında yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.  
 Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) dahilinde yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı. İlçe Devlet Hastanesi personeline, Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yaşanabilecek yangınlara karşı müdahale ve bilgilendirme eğitimi verildi. Teorik eğitim sonrasında, hastane bahçesinde uygulamalı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Sağlıkçılar yangına yangın tüpü ile müdahale etti.  
                                       


İHA
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