Sağlıkçılardan farkındalık etkinliği

Sağlık Müdürlüğü ekipleri Dünya Emzirme Haftası’nda Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği Muncurlu yerleşkesinde hizmet veren Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniği hizmet alanında stant açılarak farkındalık etkinliği düzenledi. Emzirme ile ilgili konularda farkındalığı artırmak, anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Gebe Okulu Eğitim Hemşiresi ve aynı zamanda Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı görevini üstlenen Hemşire Aylin Tozluoğlu tarafından anne adaylarına ve hastaneye başvuran hastalara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yapılan açıklamada “Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi ve tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlamasının temel amacı. Bütün bebekler ve çocuklar sağlıklı olma ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Anne sütü, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için bu hakkı sağlayan en uygun besindir. Anne sütü ilk 6 ay boyunca bebeğin tüm besin öğesi gereksinmelerini karşılaması, kolayca sindirilebilmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruması açısından eşsizdir. Ayrıca, anne sütü canlı hücreler, hormonlar, aktif enzimler, antikorlar ve pek çok diğer benzersiz bileşenleri içeren dinamik bir besindir” denildi.

İHA