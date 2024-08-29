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Sakarya Büyükşehir’in yıldız sporcularına 1. Lig bileti

İzmir’de düzenlenen atletizm elemelerine takım olarak katılan Sakarya Büyükşehir’in yıldız sporcuları elde ettiği derecelerle Kulüpler 1. Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı.

Sakarya Büyükşehir'in yıldız sporcularına 1. Lig bileti

29 Ağustos 2024 Perşembe 18:23


  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, İzmir’de düzenlenen elemelerde sergiledikleri performansla iki farklı başarıya imza attı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan yarışlarda, sporcular sergilediği performansla yarışları 5. sırada tamamlayarak Kulüpler 1. Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Alınan bu sonuçlarla birlikte sporcular, aynı zamanda Türkiye Atletizm Federasyonu seçimlerinde 4 delege ile temsil hakkına sahip oldu. 
  Farklı dallarda kıyasıya bir mücadele veren sporcularımızdan, Aslı Baran Cirit Atma ikincisi, Burcu Alemdar Disk Atma üçüncüsü, Begüm Efe 100 metre ve 200 metre dördüncüsü, İclal Bingül 400-400 engel dördüncüsü, Sıla Simay Harman Sırıkla Atlama dördüncüsü, Şeyma Çakır Uzun Atlama altıncısı, Kevser Utebay 3.000 Engel altıncısı oldu. Başarıları elde eden sporcular atletizmde Sakarya’ya bir gurur yaşattı. Büyükşehir Belediyesi ise sporcularını paylaşımla tebrik etti. 
                               


İHA
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