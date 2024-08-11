Sanat atölyeleri çocukların yazına renk katıyor

Kocaeli'de çocukların yaz aylarını daha verimli ve sanatla dolu geçirmeleri için resim atölyeleri düzenlendi. Yaz tatiline renk katan etkinlik Seka Sanat ve İhtisas Merkezi'nde başladı. Çocuklar bu sayede telefon ve tabletlerin dünyasından uzak bir şekilde sanatla iç içe olmanın ayrıcalığını yaşıyor.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği resim atölyesinin ikinci etkinliğine Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri katıldı. Etkinlikte öğrenciler, tişörtler üzerine tuttukları futbol takımı ya da sevdikleri bir figürün desenini çizerek boyamasını gerçekleştirdi. Bu etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın da katılarak çocukların eserlerini beğeniyle izledi.

Öte yandan, yaz aylarına renk katan resim atölyesi etkinliği kapsamında 15 Ağustos'ta sulu boya atölyeleri gerçekleştirilecek. 21 Ağustos Çarşamba günü çocuklar için seramik üzerine bitki baskı atölyesi, 28 Ağustos çarşamba günü seramikten mini pano yapımı düzenlenecek. Son atölye etkinliği ise 29 Ağustos Perşembe günü dökme akrilik atölyesi ile yapılacak.

İHA