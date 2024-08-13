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Şaşırtan hırsızlık: Dükkanın önündeki sigara paketini böyle çaldı

"Zaman zaman hırsızlıklar ve uygun olmayan hareketler görmüştük ama daha önce sigara çalan görmemiştik"

Şaşırtan hırsızlık: Dükkanın önündeki sigara paketini böyle çaldı

13 Ağustos 2024 Salı 21:08



   "Belki izleyenler, 'Bir paket sigaradan ne olur?' diye yorum yapacaklardır ama bugün sigarayı almak için hırsızlık yapıyorsa yarın daha farklı hırsızlık yapabilir"  
 
 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük olduğu düşünülen bir gencin iş yeri önüne bırakılan sigara paketini çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyince hem şaşıran hem de üzülen esnaf, "Zaman zaman hırsızlıklar ve uygun olmayan hareketler görmüştük ama daha önce sigara çalan görmemiştik. Sigara içme yaşının düşmesi bizi üzdü" dedi.  
 Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne bırakılan sigaranın yerinde olmadığını fark eden esnaf, merak ederek güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde, yaşları 18 yaşından küçük olduğu değerlendiren 2 gençten birinin parfüm dükkana girdiğini, diğerinin de iş yeri önündeki sigara paketini çalarak hızla uzaklaştığını gören esnaf Ramazan Topal, büyük şaşkınlık yaşadı.  
  
 "Sigara içme yaşının düşmesi bizi üzdü" 
 Bölgede zaman zaman hırsızlık olaylarının yaşandığını ifade eden Ramazan Topal, "Zaman zaman hırsızlıklar ve uygun olmayan hareketler görmüştük ama daha önce sigara çalan görmemiştik. Küçük yaştaki çocuklar sigara içmeye başladı. Sigara içme yaşının düşmesi bizi üzdü. Ailelerin daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.  
  
 "Bugün sigarayı almak için hırsızlık yapıyorsa yarın daha farklı hırsızlık yapabilir" 
 Ramazan Topal, sözlerine şöyle devam etti: 
 "18 yaşından küçüklere sigara satışının yasak olması çok güzel bir şey ancak çocuklar sokakta geçen insanlardan veya mağazanın önünden sigara çalmaya başladı. Ailelerin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Sigara içme yaşının 10-15'e kadar düşmesi çok kötü bir durum. Bununla ilgili ailelerin daha dikkatli olması gerekiyor. Belki izleyenler, 'Bir paket sigaradan ne olur?' diye yorum yapacaklardır ama bugün sigarayı almak için hırsızlık yapıyorsa yarın daha farklı hırsızlık yapabilir. Böylece çocuğun ahlakı, toplumun ahlakı bozulacak. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.  
                                  


İHA
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