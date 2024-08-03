Serdivan'da asfalt çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ekiplerin belirlenen plan ve program dahilinde ilçenin her noktasında asfaltlama, yama, kaldırım düzenleme ve bordür yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Arabacıalanı Mahallesi'nde bulunan 604. ve 557. sokaklarda asfalt çalışmasını sürdüren ekipler, toplamda 700 metrelik alanı sıcak asfaltla buluşturdu. Diğer yandan İstiklal, Köprübaşı, Vatan ve Bahçelievler Mahallelerinde asfalt yama, tamir ve bakım çalışmalarının devam ettirildiği bildirildi. İlçenin genel görünümünü güzelleştirmenin yanı sıra, yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Osman Çelik'e teşekkür etti. Güzel havaları fırsat bilen ekipler tüm asfalt çalışmalarının bir program dahilinde sürdüğünü sözlerine ekledi.

İHA