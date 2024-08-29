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Serdivan'da Kurmaca Atölyesiyle hayal gücü eğitimi

Serdivan Belediyesi Kültür Sanat'ta düzenlenen Hayal Gücü Eğitmek; Kurmaca Atölyesi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Usta yazar Güray Süngü'nün önderliğinde devam eden atölye, katılımcılarına kurmaca dünyasının kapılarını aralıyor.

Serdivan'da Kurmaca Atölyesiyle hayal gücü eğitimi

29 Ağustos 2024 Perşembe 19:08


  Atölyede, kurmacanın temel yapı taşları olan olay, zaman, mekan ve karakter kavramları detaylı bir şekilde inceleniyor. Güray Süngü, katılımcılara bir hikayenin etkileyici olabilmesi için bu unsurların nasıl ustalıkla bir arada olacağını anlatarak, onlara kendi hikayelerini oluşturma konusunda ilham veriyor. Güray Süngü, atölyede yaptığı sunumda, hikayenin merkezinde yer alan karakterlerin önemine vurgu yapıyor. Okuyucunun bir hikayeye bağlanmasını sağlayan en önemli unsurun karakterler olduğunu belirten Süngü, katılımcılara unutulmaz karakterler oluşturmanın püf noktalarını aktarıyor. 
  Kurmacanın diğer önemli unsurları olan zaman, mekan ve olay kavramları da atölyede detaylı bir şekilde ele alınıyor. Güray Süngü, olayların hikâyeyi ileriye taşıyan en temel yapı taşı olduğunu, ancak bu olayların içinde geçtiği zaman ve mekanın, hikayeye derinlik kattığını vurguluyor. Katılımcılar, Süngü'nün anlatımıyla, bu üç unsurun bir araya gelerek nasıl etkileyici bir hikâye ortaya çıkarabileceğini daha iyi anlıyor. Serdivan Belediyesi Kültür Sanat'ta düzenlenen bu atölye, kurmaca dünyasına ilgi duyan herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 
                                      


İHA
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