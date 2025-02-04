Soğuk hava geldi; kar yolda!

Hava sıcaklığı yurt genelinde bugünden itibaren düşmeye başlıyor. Mevsim normalleri 6 ila 12 derece azalırken soğuk hava dalgasının bir hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ankara ve İstanbul’da bugünden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

AN KAR A-

BHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak.

Sıcaklık, hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altında olacak. Türkiye, yeni yağışlı sistemin etkisine girecek.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, "Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle yarın iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesinin devam ettiğine işaret eden Macit, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Macit, İstanbul'da yağışlı havanın bugün süreceğini açıkladı.

Çarşamba günü İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. Sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek" şeklinde konuştu.

Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.

Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

İzmir'de de bugün etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8-9 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğu'da çığ tehlikesi devam ediyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

Uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.