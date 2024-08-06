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SUBÜ Teknofest 2024’e ödülle başladı

SUBÜ öğrencileri, perakende satış firmalarına yönelik çok yönlü iyileştirmeleri hedefleyen DEPUS isimli proje ile Teknofest 2024 çerçevesinde düzenlenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda ikincilik ödülü kazandı.

SUBÜ Teknofest 2024'e ödülle başladı

06 Ağustos 2024 Salı 18:40


  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, hazırladıkları ‘DEPUS’ isimli proje ile Teknofest 2024 çerçevesinde düzenlenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisi’nde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Proje ile perakende satış firmalarının tüm birimlerinin koordineli olarak çalışmasını, doğru stok verisine sahip olmasını, ürün pazarlamasının doğru yapılmasını, depo ve mağaza içi operasyonun yürütülmesini sağlamayı hedefliyor. DEPUS; personel verimliliğini üst seviyeye çıkarmak gayesiyle depo sayım donanımı ile depo, kasa ve personel el yazılımlarını içeriyor. Proje danışmanlığını Sapanca Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cemil Balkanlı yaparken, kaptanlığını ise Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Selim Aydın üstlendi. Projeye uçak teknolojisi alanında Emirhan Çandır ve bilişim güvenliği teknolojisi alanında Salih Sefa Korkmaz katkı sağladı. Öğrenciler ödüllerini Teknofest 2024 sonunda düzenlenecek ödül töreninde alacaklar. 
                                     


İHA
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