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SUBÜ ve TSE nitelik için iş birliği yapacak

SUBÜ ve TSE arasında eğitim ile Ar-Ge alanlarında iş birliği gerçekleştirilmesi, sertifikalı eğitim programlarının yürütülmesi ve +1 Eğitim Modeli başta olmak üzere 13 başlığı için iş birliği protokolü imzalandı.

SUBÜ ve TSE nitelik için iş birliği yapacak

13 Ağustos 2024 Salı 23:48


 
  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında iş birliğinin geliştirilmesi gayesile protokol imzalandı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından imza altına alınan protokolle; kurumların karşılıklı olarak sahip oldukları çeşitli altyapı, eğitim ve araştırma konularında katma değer oluşturarak üniversite, sanayi ve kamu arasında bağ kurulması; laboratuvar altyapılarının kullanılması ve imkanlarının araştırılması hedefleniyor. Protokol ayrıca; eğitim ile Ar-Ge alanlarında iş birliği gerçekleştirilmesi, sertifikalı eğitim programlarının yürütülmesi, +1 Eğitim Modeli kapsamında öğrencilerin TSE’nin uygun gördüğü işletmelerde mesleki eğitim uygulamaları yapabilmesi ile ‘Sürdürülebilirlik, Yeşil Mutabakat ve İklim Dostu Kampüs’ başlıkları da dâhil olmak üzere 13 başlık içeriyor. 
   
  “Üniversiteler ile yapılan iş birliklerini önemsiyoruz” 
  Kalite, çevre ve enerji gibi birçok konuda üniversiteler ile ortak proje ve çalışmalar yürüttüklerini belirten TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Üniversiteler ile yapılan iş birliklerini önemsiyoruz. Bu birlikteliklerden elde edilecek çıktıların önümüzdeki süreçte nitelikli insan kaynağının artmasını, iş süreçlerindeki standartların daha yaygın hale gelmesini, hızlı bir şekilde benimsenmesini ve yapılacak güncellemelere katkı vermesini ümit ediyoruz. 70’inci yılını kutladığımız köklü enstitümüz, bu zaman diliminde faaliyet alanlarını genişleterek çok kritik noktalarda görev yapan bir kuruma dönüştü. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak her türlü alanda faaliyetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz” dedi. 
   
  “Bu anlamda kalite süreçlerinin verimli ve disiplinli şekilde yürütülmesi olmazsa olmazlarımızdan” 
  TSE ile iş birliğinin kalite odaklı yönetim anlayışlarını geliştirerek sürdürmek ve uluslararası standartlara olan bağlılıklarını güçlendirmek için önemli olduğunu vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi’ni almamızın hemen ardından böyle bir protokol imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. İşleri kolaylaştıracak, gelişime ve yeniliklere ön açacak standartların belirlenmesi ve bunların iş süreçlerine dahil edilmesi hedeflere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Bu anlamda kalite süreçlerinin verimli ve disiplinli şekilde yürütülmesi olmazsa olmazlarımızdan. Çok şükür şu ana kadar sağlam adımlar attık ve üzerine koyarak ilerliyoruz. TSE ile iş birliğimizin hem kurumlarımıza hem de ülkemize katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu. 
                                      


İHA
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