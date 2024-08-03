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Sürdürülebilir modaya dikkat çeken workshop

"Sürdürülebilir Moda" konulu kişisel sergisini sunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Pınar Çınar, "Küresel ısınmanın ve dünya kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılda sürdürülebilir modanın öneme dikkat çekmek istedim" dedi.

Sürdürülebilir modaya dikkat çeken workshop

03 Ağustos 2024 Cumartesi 22:01

 
 
 
  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Pınar Çınar’ın “Sürdürülebilir Moda” konulu kişisel sergisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dr. Çınar, ayrıca "Denim Geri Dönüşüm Etek Tasarımı" konulu workshop gerçekleştirdi. Katılımcılara yönelik değerlendirme yapan Dr. Çınar, küresel ısınmanın ve dünya kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılda sürdürülebilir modanın önemli kavram olduğunu söyleyerek, "Denim geçirmiş olduğu işlemler ve kullanılan kimyasallar nedeniyle su tüketimi oldukça fazla olan tekstil yüzeyleri arasındadır. Dolayısıyla günümüzde sürdürülebilir moda kavramı içerisinde denimin yeniden dönüşümü, geri dönüştürülmüş yeni tasarımlarla tekrar kullanıma sunulması önem arz eden çalışmalar arasında yer almaktadır. Geri dönüştürülmüş denim kumaşların kullanıldığı ve origami esintili kalıp tekniklerinin kullanıldığı koleksiyonumda sürdürülebilirliğe dikkat çekmek istedim" diye konuştu. 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre duyarlılığına olan ilgisine dikkat çeken Dr. Pınar Çınar, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum, böyle güzel bir alanda sergimi izleyicilerle buluşturma olanağı yakalamış oldum. Moda tasarımı alanında bilgi, beceri ve deneyimini artırarak bir üst seviyeye taşımak isteyen genç tasarımcılara veya sektör çalışanlarına belediyenin vermiş olduğu eğitimlerden yararlanmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Bilgisayarlı kalıp tasarımı, modelistlik gibi eğitimlerle kendilerini bir üst düzeye taşımaları, sektörün beklemiş olduğu nitelikleri elde etmeleri yönünde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. 
                                   


İHA
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