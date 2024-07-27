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Tanıtım günleriyle aday öğrencilere tam destek

Düzce Üniversitesi, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından düzenlediği Düzce Üniversitesi Tanıtım Günleri etkinliğiyle, yine

Tanıtım günleriyle aday öğrencilere tam destek

27 Temmuz 2024 Cumartesi 13:16


 
aday öğrencilerin yayında yer alarak gönüllerini kazandı. 
 Konuralp Yerleşkesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi’nde, üç gün süresince gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde; Düzce Üniversitesi’nin her Fakültesi, Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve idari birimlerinden akademisyenler ve uzman personel, üniversite ve bölüm tercihlerinde aday öğrencilere ve ailelerine büyük destek sağladı. 
 Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, etkinlik süresince tanıtım stantlarını ziyaret ederek Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeline emekleri için teşekkür etti. 
 
  Düzce Üniversitesi öğrencilerin merak ettiği tüm sorulara ışık tuttu 
Lisansüstü, lisans ve ön lisans bölümleri, öğrenci toplulukları, kampüs yaşamı, ders müfredatı, uygulama ve staj imkanları başta olmak üzere birçok konu hakkında konuk öğrencileri aydınlatan Düzce Üniversitesi yetkilileri, öğrencilerin merak ettiği tüm sorulara ışık tuttu. 
 
  Birinciliklerin üniversitesi 
 Enerji alanında Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci olan Düzce Üniversitesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın iş birliğinde hazırlanan Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’nde Organik Kimya alanında da Türkiye birincisi olduğu, Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması’nda Araştırma alanında Ülkemizde 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında yine birinci olduğu ifade edildi. “Ormancılık” ile “Endüstri ve İmalat Mühendisliği” kategorilerinde ise Türkiye’deki üniversiteler arasında ikinci olan Düzce Üniversitesi’nin, yükseköğretimde doğru bir tercih olacağı vurgulandı. 
 
  Düzce Üniversitesi ile doğru tercih değerli gelecek 
“Düzce Üniversitesi ile Doğru Tercih Değerli Gelecek” temasının altının çizildiği etkinlikte Düzce Üniversitesi, tanıtım, bilgilendirme ve kariyer planlaması faaliyetleriyle örnek bir rehberlik hizmetine imza attı. Birikimli ve deneyimli akademisyenlerin danışmanlığında, doğru üniversite ve meslek tercihi konusunda değerli bilgiler edinen aday öğrenciler, tercih döneminde de kendilerini yalnız bırakmayan, önemli destek sağlayan ve yol gösteren Düzce Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti. 

                               


İHA
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