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Tartıştığı esnafı pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı esnafa pompalı tüfekle 4 el ateş etti.

Tartıştığı esnafı pompalı tüfekle vurdu

25 Temmuz 2024 Perşembe 10:43


 
 Olay, saat 07.30 sıralarında Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. F.S.Ç., cadde üzerinde mobilya dükkanı bulunan M.Ç'nin yanına geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkelenen F.S.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle M.Ç'ye 4 el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, F.S.Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı. 
 Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 
                                    


İHA
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