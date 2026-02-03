TÜİK Açıkladı: 2026’nın İlk Enflasyon Verisi Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılına ilişkin ilk enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,65 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranı yüzde 33,98 olarak hesaplandı.

Ana harcama grupları incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 45,36 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 31,69, ulaştırma ise yüzde 29,39 artış kaydetti. Bu grupların yıllık enflasyona katkıları sırasıyla 6,74, 7,82 ve 4,64 puan oldu.

Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece ocak ayı verileriyle birlikte fiyat artışlarının yılın ilk ayında hız kazandığı görüldü.

Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde ocak ayı enflasyonu yüzde 3,76 olarak öngörülürken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler aylık artışın yüzde 4,21 olacağını tahmin etmişti. Açıklanan veri, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ocak ayı enflasyonunun netleşmesiyle birlikte şubat ayı kira artış oranı ile temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zamlar için hesaplanacak altı aylık enflasyon farkının ilk verisi de kesinleşmiş oldu.