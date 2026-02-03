banner1258
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TÜİK Açıkladı: 2026’nın İlk Enflasyon Verisi Belli Oldu

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ TÜİK verilerine göre ocak ayında enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 olarak gerçekleşti

TÜİK Açıkladı: 2026'nın İlk Enflasyon Verisi Belli Oldu

03 Şubat 2026 Salı 11:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılına ilişkin ilk enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,65 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranı yüzde 33,98 olarak hesaplandı.

Ana harcama grupları incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 45,36 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 31,69, ulaştırma ise yüzde 29,39 artış kaydetti. Bu grupların yıllık enflasyona katkıları sırasıyla 6,74, 7,82 ve 4,64 puan oldu.

Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece ocak ayı verileriyle birlikte fiyat artışlarının yılın ilk ayında hız kazandığı görüldü.

Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde ocak ayı enflasyonu yüzde 3,76 olarak öngörülürken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler aylık artışın yüzde 4,21 olacağını tahmin etmişti. Açıklanan veri, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ocak ayı enflasyonunun netleşmesiyle birlikte şubat ayı kira artış oranı ile temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zamlar için hesaplanacak altı aylık enflasyon farkının ilk verisi de kesinleşmiş oldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna...
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Hatay’da Deprem Şehitlerini Andı Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Hatay’da Deprem...
Derince’de “Güvenli Okul” Uygulamasında 106 Kişi ve 19 Araç Denetlendi Derince’de “Güvenli Okul” Uygulamasında 106...
Kocaeli Ticaret Odası’ndan “Depremi Unutma” Sergisi Kocaeli Ticaret Odası’ndan “Depremi Unutma”...
Recep Durul ve Selçuk İnan, Hayatını Kaybeden Taraftar Harda Kaçmaz İçin Hastaneye Gitti Recep Durul ve Selçuk İnan, Hayatını Kaybeden...
Kocaeli’de Sağanak Yağış Başlıyor, Günlerce Etkili Olacak Kocaeli’de Sağanak Yağış Başlıyor, Günlerce...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Stadyumu’nda yaşanan tribün kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki...

Haberi Oku