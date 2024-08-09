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Tünel kapandı, Bolu Dağı esnafı yoğunluktan işleri yetiştiremiyor

Dağı Tüneli'nin kapanması eski yolun esnafına yaradı

Tünel kapandı, Bolu Dağı esnafı yoğunluktan işleri yetiştiremiyor

09 Ağustos 2024 Cuma 20:29



 
 Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin D-100'ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi, Bolu Dağı esnafının yüzünü güldürdü.   
 Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Tünel kapanmadan önce D-100 kara yolunu kullanan araçların sayısı 10 bin civarındayken, tünel kapandığında ise bu sayı 4 kat arttı. D-100 kara yolundaki artan araç yoğunluğu sebebiyle et lokantası işletmecilerinin işleri yüzde 100 oranında artış gösterdi. Tünelin kapanması bölgedeki esnafa yaradı.  
  
  "Yoğunluk gayet güzel, işleri yetiştiremiyoruz" 
  Izgara ustası Sadık Sarı, "Yoğunluk gayet güzel, işleri yetiştiremiyoruz. Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Kimse çalışmak istemiyor gençlerden. İş zor geliyor beyefendilere ama biz devam ettiriyoruz" dedi. 
  
  "Müşterilerimiz Bolu Dağı manzarası karşısında yemek yiyor, memnun kalıyor" 
  Kapanan yol nedeniyle işletmelerinde yoğunluk olduğunu ifade eden işletme sahibi Şeyma Küçük, "İşletmemizde yoğunluk var. Güzel anlamda yoğunluklar var. Memnunuz bundan tabi bazı müşteriler bizi yoruyor ama genel olarak çok memnunuz. Müşterilerimiz Bolu Dağı manzarası karşısında yemek yiyor, memnun kalıyor. Onlar memnun kaldıkça bizde memnun oluyoruz. Yoğunluk Pazar günleri çok oluyor. Buradan da söyleyelim yola çok çıkmasınlar" diye konuştu. 
   
 "Harika bir manzara eşliğinde yemek yedik" 
 Tatil için memleketi Gaziantep'e gelen ve tatilin bitmesiyle Almanya'ya geri dönüş yolculuğuna başlayan gurbetçi Hasan Kartal, "Şuan yollarda pek bir sıkıntı yok. Bazı sürücülerin yollarda hatalı sollama yapmaları dışında bir sıkıntı yaşamadık. Bolu Dağı çok güzel. Havası serin. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Harika bir manzara eşliğinde yemek yedik" ifadelerini kullandı. 
   
 "Gerçekten burada yaşamak isterdim" 
  Danimarka'ya giden başka bir gurbetçi Murat Çevik ise "Bolu Dağı'nda mola verdik. Yemekleri süper. Havası mükemmel, gerçekten burada yaşamak isterdim. Avrupa'da hava böyle değil, her gün yağmur, hava kapalı" şeklinde konuştu. 
                              


İHA
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