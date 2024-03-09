Türel, Güzeller Mahallesi gençlerini dinledi

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Güzeller Mahallesi sakinlerini dinledi. Kahvehanelerde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu vatandaşlarla sohbet eden Türel, Gebze’nin sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yeni nesil gençlerin kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun kaldığı gözlenen Türel, gençlerin eksikleri sorgulama konusunda çok daha bilgili olduğunu ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.

Gençlerin körü körüne oy vermediğini, kendi partisi de olsa yanlışlarını söylediğini ifade eden Türel; “Bu bizi çok memnun ediyor ama iktidar bundan çok rahatsız oluyor. Ülkemizin geleceği olarak baktığımız gençlerimize biz çok inanıyor ve sonuna kadar da güveniyoruz. Gençlerimiz kendi partisinin adayının yetersiz olduğunu görünce bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Farklı partiden birçok genç arkadaşımız bizimle iletişime geçtikten sonra bize oy vereceğini söyledi. Şuna yürekten inanıyorum ki bu seçimin sonuçlarını gençlerimizin ve emeklilerimizin bakış açısı çok etkileyecek” diye konuştu.

Göreve geldiklerinde evlenecek gençlere düğün yardımı ve yeni sosyal alanlar yapacaklarını da söyleyen Türel, “Gebze’deki en önemli paydaşlarımızdan biri de gençler olacak. Klasik şeylerin dışında gençler bizden ne istiyorsa kısa sürede hayata geçireceğiz. Gençliğimize hiçbir zaman oy gözü ile değil, ülkemizin geleceği olarak bakacağız” dedi. Türel ile samimi bir ortamda sohbet eden gençlerin de oldukça mutlu olduğu ve Mustafa Türel’e başarı dileklerini ilettiği görüydü