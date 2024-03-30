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Tutuş, o konuşmayı anlattı; “İzmit’i kazandık”

Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Yenimahalle Hülya Sokak sakinleriyle bir araya geldi. Coşkulu bir şekilde meşaleler ile karşılanan Tutuş'a ilgi yoğun oldu

Tutuş, o konuşmayı anlattı; 'İzmit'i kazandık”

30 Mart 2024 Cumartesi 10:34

 

 

Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Yenimahalle Hülya Sokak sakinleriyle bir araya geldi. Muhteşem bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşen programda, İzmit Belediyesi'ni kazandıklarını söyleye Tutuş, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla mitingimizi gerçekleştirdik. Kocaeli'ye yakışır bir şekilde vefamızı gösterdik. 

 

O KONUŞMAYI ANLATTI

Cumhurbaşkanımız orada kulağıma bir şeyler söyledi. 'İzmit'e durum nasıl 'dedi, ben de kendisine; Merak etmeyin efendim İzmit'i kazandık dedim. 'Size güveniyorum' dedi, ben de; merak etmeyin efendim, Pazar günü inşallah İzmit Belediyesi, cumhur ittifakıyla beraber AK Parti'nin belediyesi oluyor dedim kendisine. 

 

BİZİM YÖNÜMÜZ MİLLET

Yani İzmit'imizin her mahallesi, her sokağı bunu çok net gösteriyor aslında. Biz gönüllerde yeni İzmit'imizin hayalini inşa ederek geldik bu günlere. Yönümüzü sadece milletimize döndük. Tüm Cumhur ittifakı paydaşlarımız ile birlikte, inandık ve çok çalıştık. Son ana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. 

 

“5 YILIN KARNESİ BAŞARISIZLIK"

Yalansız, dolansız, bahanesiz, şikayet etmeden sadece hemşehrilerimize hizmet etmek istediğimizi anlattık. Malum ortada geçmiş 5 yılın başarısız bir karnesi var. Bunu da İzmitli hemşehrilerimiz gördü ve artık bu değişimin gerçekleşmesi için sabırsızlıkla bekliyor. Kimse merak etmesin. Sahalardayız, çalışıyoruz son ana kadar da çalışacağız” dedi.

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