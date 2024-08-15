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UMSİDER’DEN GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

Genel merkezi Gebze’de bulunan ve kısa adı UMSİDER olan Uluslararası Müteahhit, İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği’ni temsilen bir gurup iş adamı Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Hacı Ali MANTAR’ı ziyaret etti.

UMSİDER'DEN GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NE ZİYARET

15 Ağustos 2024 Perşembe 18:45



Son derece nezaket ve yakınlık gösterilen ziyaret sıcak ve samimiyetle karşılanan ziyarette UMSİDER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu derneği ve faaliyetlerini anlattı. Öncelikle ve özellikle deprem konusunda Üniversite ile birlikte ortak çalışmalar yapmak istediklerinin altını çizdi. Çok yakın bir zamanda Üniversitenin, UMSİDER’in de dahil olacağı bazı STK ların bir kahvaltı programında bir araya getireceği konuşuldu.

GTÜ Rektörü ile uzun süren ve çeşitli konuları ele alındığı görüşmede üniversitenin sivil topluma açılması yönünde iradelerinin olduğunu, bunun ilk adımı olarak sportif faaliyetlerden başlandığını, üniversitede üretilen bilimin sanayi ve endüstri alanlarına taşınmasının gerekli olduğunu, hatta bölgedeki organize sanayi bölgelerinden bu konularda talep olması halinde ortak çalışmalar yapılabileceğini, sanayi ve endüstri tesislerinden teklifler beklediklerini belirtti.

Rektör, ayrıca GTÜ’nün ilmi çalışmalar ve akademik başarısı itibariyle Ülkenin en öndeki bilim kuruluşlarından olduğunu, akademik çalışmalarının yanısıra sosyal faaliyetlerle üniversite bünyesindeki akademisyenlerin toplumla bütünleşme ve beraber olmaya yönelik olarak bazı tesislerin topluma açılacağını dile getirdi.


İHA
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