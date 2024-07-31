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Uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Düzce’de Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada sokakta uyuşturucu satan 1 kişi ile uyuşturucu bulundurup kullanan 1 kişi yakalandı. Uyuşturucu satıcısı tutuklanırken bir miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:49


  Düzce’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Hamidiye Mahallesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 3 suç kaydı bulunan Z.B. (49) ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yapılan 3 suç kaydı bulunan N.K.(41) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 parça halinde 10 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli Z.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 
                                   


İHA
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