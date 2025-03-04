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Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, muhtarlarla iftar yaptı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, il genelinde görev alan muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, muhtarlarla iftar yaptı

04 Mart 2025 Salı 13:43

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzmit’te düzenlenen iftarda, il genelindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Antikkapı Restoran’da organize edilen iftara Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, muhtar dernek başkanları ve il genelindeki mahalle muhtarları katıldı.

 

RAMAZAN’IN ÖNEMİ VURGULANDI

Akşam ezanının okunmasının ardından hep birlikte oruçlar açıldı. Sonrasında Vali İlhami Aktaş, yaptığı konuşmada, iftar vesilesiyle muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların Ramazan-ı şerifini tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ise muhtarlarla bu tür buluşmaların önemine değinerek, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını ve bereketiyle tüm katılımcıların gönüllerinin huzurla dolmasını temenni etti. Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, muhtarlarla yakından ilgilenerek sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

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