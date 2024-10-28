Vali AKTAŞ'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Milli birlik ve beraberliğimizin kaynağı olan Cumhuriyet’imizin 101. yıl dönümünü hep beraber coşkuyla kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde vatanseverlerin canlarını ortaya koyarak yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi “Cumhuriyet” ile taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zalimin işgaline dur diyen, topraklarını canından aziz bilen kahraman Aziz Türk Milletinin emanetidir.

Cumhuriyetimizin değerleri, aradan geçen 101 yılda aziz milletimiz tarafından geri dönülmez bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugün ülkemiz, ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu, zengin ve müteşebbis insan kaynağı ile milletlerarası alanda saygın bir konum kazanmıştır. Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi; tüm zorlukları aşmamızda bizlerin yol göstericisi olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kocaelili hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.