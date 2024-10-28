banner1087
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali AKTAŞ'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Milli birlik ve beraberliğimizin kaynağı olan Cumhuriyet’imizin 101. yıl dönümünü hep beraber coşkuyla kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Vali AKTAŞ'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

28 Ekim 2024 Pazartesi 14:57

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde vatanseverlerin canlarını ortaya koyarak yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi “Cumhuriyet” ile taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zalimin işgaline dur diyen, topraklarını canından aziz bilen kahraman Aziz Türk Milletinin emanetidir. 

 

Cumhuriyetimizin değerleri, aradan geçen 101 yılda aziz milletimiz tarafından geri dönülmez bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugün ülkemiz, ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu, zengin ve müteşebbis insan kaynağı ile milletlerarası alanda saygın bir konum kazanmıştır. Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi; tüm zorlukları aşmamızda bizlerin yol göstericisi olacaktır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle Kocaelili hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 101. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 101. YIL DÖNÜMÜ...
Başkan Büyükakın, Cumhuriyetimizin 101.yaşını kutladı Başkan Büyükakın, Cumhuriyetimizin 101.yaşını...
Başkan Büyükgöz’ün 29 Ekim Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 29 Ekim Mesajı
Kama Teker Bakımı: Uzun Süreli Kullanım İçin İpuçları Kama Teker Bakımı: Uzun Süreli Kullanım İçin...
Gebze'de Rehabilitasyon Merkezindeki Ölü Sokak Hayvanlarına İlişkin Soruşturma Başlatıldı Gebze'de Rehabilitasyon Merkezindeki Ölü Sokak Hayvanlarına...
Gebze Kimyacılar OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı Gebze Kimyacılar OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 101. YIL DÖNÜMÜ...
Kocaeli Cumhuriyet Bayramı kutlama programı.

Haberi Oku