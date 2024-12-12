Liman içindeki tesisleri gezerek, çalışmaları yerinde gören Vali Aktaş, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisini geliştirmeye yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Vali İlhami Aktaş, Beldeport Limanını Ziyaret Etti
MED Lojistik A.Ş. tarafından işletilmekte olan Beldeport’u ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu.
Liman içindeki tesisleri gezerek, çalışmaları yerinde gören Vali Aktaş, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisini geliştirmeye yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.