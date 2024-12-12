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Vali İlhami Aktaş, Beldeport Limanını Ziyaret Etti

MED Lojistik A.Ş. tarafından işletilmekte olan Beldeport’u ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu.

Vali İlhami Aktaş, Beldeport Limanını Ziyaret Etti

12 Aralık 2024 Perşembe 14:13

Beldeport CEO’su Nilhan Değer, Beldeport Danışmanı ve Beldeport Liman Tesisleri Kurucusu Ertürk Değer, Genel Koordinatör Mehmet Erol Tüfekçioğlu ve Liman İşletme Müdürü Uğur Kılıç tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, yetkililerden liman işleyişi, gerçekleştirilen yatırımlar ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Liman içindeki tesisleri gezerek, çalışmaları yerinde gören Vali Aktaş, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisini geliştirmeye yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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