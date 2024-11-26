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Vali İlhami Aktaş Ticaret İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş, kamu kurum ziyaretleri kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali İlhami Aktaş Ticaret İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

26 Kasım 2024 Salı 17:30

Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy’un eşlik ettiği ziyarette Vali İlhami Aktaş, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından tüketici hakem heyeti, iç ticaret, esnaf sanatkârlar ve kooperatifçilik ile müdürlüğün verdiği hizmetler hakkında Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’dan brifing alan Vali İlhami Aktaş, Ticaret İl Müdürlüğünün vatandaş memnuniyetini esas alan şeffaf ve hızlı hizmet vermesi gerektiğini ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi. Hizmet birimlerini inceleyen Vali İlhami Aktaş, Ticaret İl Müdürlüğü personeline çalışmalarından dolayı teşekkür edip, başarılar diledi.
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