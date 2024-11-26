Karşılamanın ardından tüketici hakem heyeti, iç ticaret, esnaf sanatkârlar ve kooperatifçilik ile müdürlüğün verdiği hizmetler hakkında Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’dan brifing alan Vali İlhami Aktaş, Ticaret İl Müdürlüğünün vatandaş memnuniyetini esas alan şeffaf ve hızlı hizmet vermesi gerektiğini ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Vali İlhami Aktaş Ticaret İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Vali İlhami Aktaş, kamu kurum ziyaretleri kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Karşılamanın ardından tüketici hakem heyeti, iç ticaret, esnaf sanatkârlar ve kooperatifçilik ile müdürlüğün verdiği hizmetler hakkında Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’dan brifing alan Vali İlhami Aktaş, Ticaret İl Müdürlüğünün vatandaş memnuniyetini esas alan şeffaf ve hızlı hizmet vermesi gerektiğini ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.