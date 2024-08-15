Vali ve başkan iş adamları ile buluştu





Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü gündemin Düzcespor olduğu toplantıda geçen sezon takıma destek veren kuruluşların temsilcilerine plaket verildi.

TFF 3. Ligde mücadele edecek olan Düzcespor yeni sezona hazırlanırken, sezon öncesi takıma yönelik motivasyon girişimleri de sürüyor. Kurumların iş birliği içinde hareket ettiği Düzcespor’a maddi manevi desteğini esirgemeyen işletme temsilcileri Vali Selçuk Aslan’ın ev sahipliğinde Belediye Başkanı Faruk Özlü, ile bir araya geldi. Toplantıda yeni sezon hazırlıkları konuşulurken geçen sezon takıma destekte bulunan firma yetkililerine teşekkür edilerek plaket verildi.

“Düzcespor bayrağının dalgalanması gerekiyor”

Vali Aslan, geçen sezon takıma destek verenlere teşekkür ederek “Geçen sezon Düzcespor için beklediğimiz başarıları elde edemesek de takımımıza desteklerinizi esirgemediniz. İlimizin en büyük kolektif değeri olması sebebiyle biz ve belediyemizde üzerimize düşeni yaparak desteğimizi sürdüreceğiz. Düzcespor bayrağının dalgalanması gerektiği kanaatindeyim. Bu şehirde yaşayan hemşehrilerimiz olarak sizlerin de desteğinize devam edeceğinize inanıyor” ifadelerinde bulundu.

“Hep birlikte yapalım”

Başkan Faruk Özlü de kurumlar arası iş birliği ve destekler sayesinde Düzcespor’un yeni sezona çok daha motive başlayacağını ve bu girişimi bir sosyal sorumluluk projesi olarak nitelediğini belirterek; “Öncelikle geçen sezon verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Ben belediye başkanı olarak şunu söyleyeyim; çalışıyoruz, şehrimizin planlaması, imarı, gelişimi ve altyapısı konusunda ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kendimi bu sürece adadım. Onun dışında bizler bu şehirde yaşıyoruz ve yaşadığımız şehre karşı sosyal sorumluluklarımız olduğunu düşünüyorum. Mesela belediyenin görevi okul yapmak değildir ama biz konuya böyle bakmadık. Sizlerin desteği ve kurumlarımızın üstün gayretleri ile bu şehre okullar kazandırdık. Çünkü standartları yükseltmemiz lazım. Bunun için size ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sosyal sorumluluğa örnektir. Herkesin desteği gücü kadardır. Bu sorumluluklarımıza hep birlikte katkıda bulunmak durumundayız. Yönetimimiz yenilendi, iyi bir başkan var. Her konu ile yakından ilgileniyor. Her birimiz gücümüz dahilinde destek verirsek bu işin yürüyeceğine inanıyorum. Güzel bir şehirde yaşıyoruz, konumu ve coğrafyası güzel devlet olarak imkanlarımızı altyapı ve imarı geliştirmek için kullanıyoruz. Siz de ekonomiye katkı sunan istihdam sağlayan şehrimizin lokomotifisiniz. Gücünüz mukabilinde Düzcespor’a desteklerinizi talep ediyoruz, destek vereceğinize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda geçen sezon Düzcespor’a destek sağlayan firmalar yetkililerine teşekkür mektubu ve plaketi takdim edildi.

İHA