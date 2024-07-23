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Veteriner hekime saldıran 3 kişi serbest kaldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Veteriner Hekim Ali Özen'i darp eden 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Veteriner hekime saldıran 3 kişi serbest kaldı

23 Temmuz 2024 Salı 10:53


   
  Çayırova ilçesinde bulunan veteriner kliniğine gelen bir vatandaş, 245 TL tutan ücrete 400 TL verdi. Veteriner Hekim Ali Özen, 200 TL'yi alarak kasada bozuk para olmadığını söyledi. Müşteri, 45 TL'yi ibana göndermeye teklif etmesi üzerine veteriner hekim kendisine dekont göstermesini, nakit fişi keseceğini söyledi. İlk önce dekontu göstermeyi kabul eden kabul eden ardından problem çıkaran müşteri, veteriner hekime hakaretlerde bulunarak klinikten çıktı. Bir süre sonra 2 kişi ile kliniğe geri gelen müşteri, veteriner hekimi darp ederek yerlerde sürükledi. Ali Özen'in burnu ve dudağı patlarken, darp anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 
 
  Gözaltına alındılar 
  Ali Özen'in şikayetinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri darp olayına karışan C.S. , T.Ş. , A.S isimli üç kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  
             


İHA
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