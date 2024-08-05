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Yapılan denetimlerle rağmen kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı

2 bin 94 araç sürücüsüne ceza kesildi 143 araç trafikten men edildi

Yapılan denetimlerle rağmen kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı

05 Ağustos 2024 Pazartesi 19:30


Düzce’de trafik ekipleri kural ihlali yapan sürücülere geçit vermiyor. 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 94 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 143 araç trafikten men edildi. 
 Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 11 bin 250 araç, 748 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 94 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 22 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 143 araç trafikten men edildi. 
 Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. 
                                


İHA
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