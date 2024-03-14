Yazlık’ta Başkan Sezer’e miting gibi karşılama

Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Yazlık’ta hemşehrileri tarafından mitingleri aratmayan bir coşku ile karşılandı

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan ayında da yoğun bir seçim çalışması yürütüyor. İlçeyi adım adım gezerek 31 Mart yerel seçimleri için her hemşehrilerinin oyuna talip olan Sezer, Yazlık’ta coşku ile karşılandı. Mitingleri aratmayan coşkulu kalabalığın bağrına bastığı Sezer, “İnşallah 31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahında da aynı coşkuyla, heyecanla sizlerle bu zaferi yaşamayı çok istiyoruz” dedi.

YAZLIK ILICA OTEL’İ İLÇEYE KAZANDIRACAĞIZ

Yazlık’ta yeni dönemde de Gölcüklüleri memnun edecek projeler üreteceklerini ifade eden Sezer, “Yazlık Ilıca Tesisleri ziyaretçilerinin konaklayabileceği, mevcut tesislerinin hemen yanındaki Gölcük Belediyesi'ne ait alanda, yatırımcı olması halinde yap işlet-devret modeli ile yeni bir oteli ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

GÖLCÜK’ÜN TURİZM POTANSİYELİ GELİŞECEK

Sezer, “Gölcük’ün turizm potansiyelini, geliştirmek amacıyla onaylanan Eriklitepe Mesire alanındaki tesislere ilave ahşap tek, katlı bungalov evler inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.