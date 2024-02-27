GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Yeni İzmit’te en önemli paydaşımız muhtarlarımız olacak”

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Mustafa Ersoy’a tebrik ziyaretinde bulundu

'Yeni İzmit'te en önemli paydaşımız muhtarlarımız olacak”

27 Şubat 2024 Salı 18:46

 

 

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında, Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede yeniden Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanlığına seçilerek güven tazeleyen Mustafa Ersoy ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu. 

 

MUHTARLARI ZİYARET ETTİ

Başkan Tutuş’a ziyaretinde, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Ziyareti için Tutuş’a teşekkür eden Dernek Başkanı Mustafa Ersoy, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Adayı Tutuş, ziyaret sonrasında Tepecik Muhtarı Güngör Saner’i, Kemalpaşa Muhtarı Engin Çevrim’i, Karabaş Muhtarı Arif Çelik’i ve Hacıhasan Muhtarı Ömer Uzun’u da ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. 

 

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Başkan Ersoy ve yönetimini tebrik eden Başkan Adayı Tutuş, “Muhtarlarımız, Yeni İzmit’te halkımıza hizmet etme noktasında, en önemli yol arkadaşlarımız ve paydaşlarımız olacaklar. Muhtarlarımız ile bizim gönül bağımız farklıdır. Bizleri iyi tanır ve güvenirler. Yeni dönemde de bizlerde duyulan bu güveni boşa çıkartmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bünyamin Çiftçi’ye Çağdaşkent’te yoğun ilgi Bünyamin Çiftçi’ye Çağdaşkent’te yoğun...
Büyükakın’dan yeni dönemde yeni İstihdam Akademileri Büyükakın’dan yeni dönemde yeni İstihdam Akademileri
28 Şubat Darbesi'nin En Büyük Mağduru Başkan Pembegüllü 28 Şubat Darbesi'nin En Büyük Mağduru Başkan...
28 ŞUBAT DARBESİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE ERBAKAN HOCA İLE YAPTIĞIMIZ BELGESEL SÖYLEŞİ 28 ŞUBAT DARBESİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE ERBAKAN HOCA...
“21 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımları Türkiye Yüzyılı’nın altyapısı olarak görüyoruz” “21 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımları...
Cumhuriyetin 100. yıl anısı Bıçkıdere Göleti'nde yaşatılacak Cumhuriyetin 100. yıl anısı Bıçkıdere Göleti'nde...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Bünyamin Çiftçi’ye Çağdaşkent’te yoğun...
Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,...

Haberi Oku