“Yeni İzmit’te en önemli paydaşımız muhtarlarımız olacak”

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında, Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede yeniden Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanlığına seçilerek güven tazeleyen Mustafa Ersoy ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu.

MUHTARLARI ZİYARET ETTİ

Başkan Tutuş’a ziyaretinde, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Ziyareti için Tutuş’a teşekkür eden Dernek Başkanı Mustafa Ersoy, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Adayı Tutuş, ziyaret sonrasında Tepecik Muhtarı Güngör Saner’i, Kemalpaşa Muhtarı Engin Çevrim’i, Karabaş Muhtarı Arif Çelik’i ve Hacıhasan Muhtarı Ömer Uzun’u da ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Başkan Ersoy ve yönetimini tebrik eden Başkan Adayı Tutuş, “Muhtarlarımız, Yeni İzmit’te halkımıza hizmet etme noktasında, en önemli yol arkadaşlarımız ve paydaşlarımız olacaklar. Muhtarlarımız ile bizim gönül bağımız farklıdır. Bizleri iyi tanır ve güvenirler. Yeni dönemde de bizlerde duyulan bu güveni boşa çıkartmayacağız.” ifadelerini kullandı.