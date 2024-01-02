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Yeni Spor Salonunun Çatı Makasları Tamam

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Kapalı Spor Salonu ve Sporcu fabrikası projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Proje kapsamında inşa edilen Çayırova’nın yeni spor salonunun çatı makasları yerleştirildi.

Yeni Spor Salonunun Çatı Makasları Tamam

02 Ocak 2024 Salı 14:46


Çayırovalı gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve bu bağlamda ilçeye ‘Spor Kenti Çayırova’ kimliğini kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yükselen projeleri arasında yer alan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aynı anda 9 branştan sporcunun spor yapabilmesine olanak sağlayacak ve Çayırova’nın spor kimliğine sınıf atlatacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinde inşaat çalışmaları hız kazandı. Atatürk Mahallesi’nde yükselen kapalı spor salonunda önemli bir imalat tamamlandı. Proje kapsamında inşa edilen 2 bin kişilik spor salonunun çatı makasları takıldı. Spor salonunda süratle devam eden çalışmalar kapsamında çatı makasları işleminin bitmesinin ardından dış cephe imalatına başlanacağı belirtildi. 

 

MİLLİ SPORCULAR YETİŞTİRECEK

Geleceğin sporcularının Çayırova’dan yetişmesine imkan sağlayacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tamamlandığında 9 branşta mücadele eden tüm sporcuların aynı anda antrenman yapabilmesine olanak sağlayacak. Sporcu fabrikasında yetişecek ve burada kendini geliştirecek çocukların, ilerleyen yıllarda milli formayla Ay-Yıldızlı bayrağımızı temsil etmesi amaçlanıyor. Bittiğinde Çayırova’nın ikinci spor salonu olacak tesis, sadece çocuklara ve gençlere değil, 7’den 70’e tüm Çayırovalı vatandaşların da sporla iç içe olmasına imkan verecek. Spor salonu ve sporcu fabrikasının en kısa sürede tamamlanıp, Çayırovalıların hizmetine açılması amaçlanıyor.


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