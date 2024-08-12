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Yığılca, genç başkanıyla turizmde atağa geçecek

Düzce'nin doğa ile iç içe ilçesi Yığılca, Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri olan Selami Savaş ile turizmde büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Yığılca, genç başkanıyla turizmde atağa geçecek

12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:10

 

 Yığılca'nın 32 yaşındaki Belediye Başkanı Selami Savaş, ilçenin turizm alanında gelişmesi için kolları sıvadı. Sonbahar öncesinde ilçenin turistik alanlarının düzenlenmesi çalışmalarına hız veren Başkan Savaş, özellikle Hasanlar Barajı'na büyük önem veriyor.  
 Barajın, hem Düzceli çiftçiler için hayati öneme sahip olduğunu hem de İstanbul'a su sağlayan önemli bir kaynak olmasından dolayı bölgede çeşitli çalışmalar yaparak, burayı bir destinasyon merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, "Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biriyiz. Gençliğimizin enerjisini turizmde değerlendireceğiz. Yığılca denildiğinde akla doğası güzel bir ilçe geliyor. Yedigöller'e komşu olmamız, sonbaharda çok ziyaret edilen bir yer olmamıza vesile oluyor. Yığılca'da gezilip görülebilecek çok sayıda yer var. Hasanlar Barajı, Saklı Kent Şelalesi, Sarıkaya Mağarası, Harmantepe ve Köknarlık mesire alanı, Geyik Beli Kanyonu ve Yedigöller başta olmak üzere, yaylalarımız, mağaralarımız ve şelalelerimiz ile bu bölge çok önemli bir destinasyon merkezi. İnsanlar buraya geldiklerinde dolu dolu bir gün geçirebilirler" dedi.  
                               


İHA
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