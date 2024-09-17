GEBZE'DE BABA-ÇOCUK BALIK TUTMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Gebze Belediyesi tarafından 20 Eylül Cuma günü saat 19:30’da Eskihisar Kalealtı’nda düzenlenecek ‘Baba-Çocuk Balık Tutma’ etkinliğine katılım için kayıtlar 17-19 Eylül tarihleri arasında alınacak. Babalar ve çocuklarının bir arada, hem eğlenecek hem de sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacağı etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve kayıt başvurusuna Gebze Belediyesi’nin resmi internet sitesinden

https://sende.gebze.bel.tr/