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Kimya Fabrikasının Ekipleri Yangına Doğru Müdahaleyi Öğrendi

Kocaeli'de itfaiye personelleri, bir kimya fabrikasının acil durum ekiplerine, profesyonel müdahale birimleri gelene kadar yangına doğru müdahale konusunda eğitim verdi.

Kimya Fabrikasının Ekipleri Yangına Doğru Müdahaleyi Öğrendi

09 Eylül 2024 Pazartesi 15:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Dilovası'nda kurulu bulunan kimya fabrikasının acil durum ekiplerine eğitim verdi. Teorik ve pratik gerçekleştirilen eğitimlerde, yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri araç ve malzeme, ekip çalışması ve organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktarıldı. Eğitimler Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasında yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde gerçekleştirildi. 
 Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personelince verilen eğitimde, simülatörler vasıtasıyla muhtemel bir akaryakıt yangınına yaklaşma ve köpükle söndürme uygulamaları gerçekleştirildi. 




İHA
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